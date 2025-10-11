HIKMAHBUDHI Gelar Leadership Training XI: Dukung Polri Wujudkan Swasembada Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Organisasi Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI) kembali menggelar kegiatan Leadership Training IX di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor bertema Refleksi Dharma, Aksi Nyata Hikmahbudhi sebagai Katalisator Kemajuan Bangsa.

Salah satu hasil kegiatan ini menekankan kepemimpinan yang berdikari atau kemandirian seperti halnya swasembada pangan yang dilakukan Polri.

Pelatihan ini berlangsung selama 4 hari, 9-12 Oktober 2025 yang diikuti perwakilan cabang HIKMAHBUDHI se-Indonesia. Hadir perwakilan Polri dalam pembukaan dengan menyampaikan Insight kepemimpinan dan ketahanan pangan.

Ketua HIKMAHBUDHI Candra Aditiya menyampaikan dukungan kepada polri yang sejauh ini sudah bergerak dalam bidang swasembada pangan yang mampu memberikan contoh kepada generasi muda untuk peran aktif sadar dalam kedaulatan pangan di indonesia.

“Kami percaya bahwa peran pemuda sangat strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dalam acara ini, kami menyampaikan dukungan kepada Polri yang mampu menjadi contoh untuk generasi muda yang sadar terhadap kedaulatan pangan di Indonesia," ujar Chandra.

Dalam kesempatan ini, menurut Candra, HIKMAHBUDHI melihat berbagai program ketahanan pangan yang dilakukan Polri sudah sangat tepat melalui kerja sama dengan komunitas pemuda dan organisasi masyarakat.

Candra berharap kegiatan Leadership Training ini dapat menjadi momentum untuk mempererat kolaborasi antara Polri dan elemen masyarakat, khususnya generasi muda dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.(fri/jpnn)