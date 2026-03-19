Hilal Tak Kelihatan di 117 Titik, 1 Syawal Jatuh Pada 21 Maret
jpnn.com - JAKARTA - “Berdasarkan hasil hisab dan tidak adanya laporan rukyat hilal, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar, dalam konferensi pers yang digelar setelah sidang isbat kantor layanan Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (19/3).
Menag menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada dua hal.
Pertama, secara hisab, pada saat rukyat tanggal 29 Ramadan 1447 H/19 Maret 2026, tinggi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada pada kisaran 0 derajat 54 menit 27 detik (0,91 derajat) hingga 3 derajat 7 menit 52 detik (3,13 derajat), dengan sudut elongasi antara 4 derajat 32 menit 40 detik (4,54 derajat) hingga 6 derajat 6 menit 11 detik. (6,1 derajat).
"Secara hisab, posisi hilal tersebut belum memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura)," katanya.
Diketahui bahwa Menteri Agama anggota MABIMS menyepakati kriteria baru, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat.
Kedua, berdasarkan hasil rukyat atau pemantauan hilal di 117 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Pengamatan hilal telah dilakukan di 117 titik di seluruh Indonesia, dan laporan yang diterima serta dikonfirmasi menunjukkan bahwa tidak ada satu pun titik yang berhasil melihat hilal," ujar Menag.
Sidang isbat itu dihadiri juga oleh perwakilan duta besar negara sahabat, Mahkamah Agung, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium Jakarta, para pakar falak dari berbagai ormas Islam dan perguran tinggi Islam, serta anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.
- Hasil RukyatulHilal di Jabar Nihil, Masyarakat Diminta Saling Menghormati Perbedaan 1 Syawal 1447 H
- Menaker Yassierli Lepas Mudik 1.431 Pekerja PT Panasonic Gobel, Begini Harapannya
- Muhammadiyah dan Persis Sudah Tentukan 1 Syawal, Pemerintah Tunggu Sidang Isbat Sore Ini
- Salat Id di Balai Kota Semarang Tunggu Sidang Isbat, Ini Susunan Acaranya
- ASDP Kendalikan Puncak Mudik, 163.603 Penumpang dan 44.440 Kendaraan Menyeberang ke Sumatra
- H-2 Lebaran, Jalur Nagreg One Way Sepenggal, Kendaraan Lancar ke Limbangan Garut