Hilang 10 Hari, Siswi Asal Tasikmalaya Ditemukan di Apartemen Tangerang

jpnn.com, TASIKMALAYA - Dilaporkan hilang sepuluh hari, seorang siswi SMK asal Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, ditemukan di apartemen Tangerang, Provinsi Banten.

Kepala Satreskrim Polres Tasikmalaya AKP Heru Samsul Bahri menyatakan Laporan Polisi disampaikan ibu korban.

"Korban sudah ditemukan anggota kami di sebuah apartemen di Tangerang," kata AKP Heru kepada wartawan di Tasikmalaya, Senin.

Ia menuturkan sebelumnya seorang siswi kelas X asal Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya dilaporkan hilang hampir sepekan yang awalnya korban meninggalkan tempat kosannya untuk membeli makan di warung nasi.

Ibu korban, kata Heru, melaporkan anaknya Delis Lisnidilah (16) yang hilang sejak 2 Oktober 2026 ke polisi, selanjutnya kepolisian melakukan penelusuran sampai akhirnya dapat diketahui keberadaan siswi tersebut.

"Sebelumnya keluarga korban melakukan pencarian mandiri, setelah pencarian mandiri tidak membuahkan hasil, keluarga baru melapor ke Polsek Bantarkalong," katanya.

Ia mengungkapkan kurang dari 24 jam setelah keluarga korban lapor akhirnya dapat diketahui keberadaannya di Apartemen Tokyo PIK 2, Tangerang, Banten dalam kondisi selamat dan sehat, Minggu (12/10).

Namun, sementara waktu, kata dia, kondisi korban belum dapat dimintai keterangannya terkait keberadaannya di apartemen tersebut, saat ini korban masih ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tasikmalaya.