Hilang 5 Hari di Hutan Mamuju Tengah, Lansia Ditemukan Tewas dalam Jurang
jpnn.com - MAMUJU - Nasrullah (94), seorang warga yang sebelumnya dilaporkan hilang selama lima hari di kawasan hutan di Dusun Kalia, Kabupaten Mamuju Tengah, ditemukan meninggal dunia di dalam jurang.
Jasad lanjut usia (lansia) itu ditemukan Tim SAR Gabungan di dalam jurang atau sekitar 450 meter dari titik terakhir korban dilaporkan hilang.
Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mamuju kemudian mengevaluasi jasad lansia tersebut.
"Hari ini Tim SAR Gabungan berhasil mengevakuasi jasad seorang warga lanjut usia yang sebelumnya dilaporkan hilang di kawasan hutan," kata Kepala Kantor Basarnas Mamuju Mahmud Afandi di Mamuju, Selasa (24/2).
"Korban ditemukan pada Selasa sore sekitar pukul 15.00 WITA. Selanjutnya pada pukul 15.20 WITA, dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan dari lokasi jurang menuju rumah keluarga untuk diserahkan kepada pihak keluarga," imbuhnya.
Dengan ditemukannya jasad korban, maka operasi SAR dihentikan.
Mahmud menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat pada pelaksanaan operasi pencarian lansia hilang di kawasan hutan tersebut.
"Dengan ditutupnya operasi ini, diharapkan masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan, khususnya bagi warga lanjut usia yang beraktivitas di area hutan maupun wilayah dengan kontur terjal, guna mencegah kejadian serupa terulang kembali," kata Mahmud Afandi.
Hilang lima hari di hutan Kabupaten Mamuju Tengah, Sulbar, lansia bernama Nasrullah (94) ditemukan meninggal dunia di dalam jurang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 2 Remaja Tenggelam di Sungai Ngambleg Grobogan Ditemukan Meninggal Dunia
- Pendaki Hilang di Jalur Kawah Ijen, Tim SAR Gabungan Bergerak Malam Ini
- Anak Tenggelam di Sungai Ewer Ditemukan Meninggal Dunia
- Pemuda Hanyut di sungai Kualuh Hulu Ditemukan Meninggal Dunia
- Pekerja Hilang Saat Bukan Jalan Dalam Hutan di Berau, Tim SAR Gabungan Bergerak
- Warga Hanyut di Sungai Habiye Kabupaten Yalimo, Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian