Hilang 5 Hari di Hutan Mamuju Tengah, Lansia Ditemukan Tewas dalam Jurang

jpnn.com - MAMUJU - Nasrullah (94), seorang warga yang sebelumnya dilaporkan hilang selama lima hari di kawasan hutan di Dusun Kalia, Kabupaten Mamuju Tengah, ditemukan meninggal dunia di dalam jurang.

Jasad lanjut usia (lansia) itu ditemukan Tim SAR Gabungan di dalam jurang atau sekitar 450 meter dari titik terakhir korban dilaporkan hilang.

Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mamuju kemudian mengevaluasi jasad lansia tersebut.

"Hari ini Tim SAR Gabungan berhasil mengevakuasi jasad seorang warga lanjut usia yang sebelumnya dilaporkan hilang di kawasan hutan," kata Kepala Kantor Basarnas Mamuju Mahmud Afandi di Mamuju, Selasa (24/2).

"Korban ditemukan pada Selasa sore sekitar pukul 15.00 WITA. Selanjutnya pada pukul 15.20 WITA, dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan dari lokasi jurang menuju rumah keluarga untuk diserahkan kepada pihak keluarga," imbuhnya.

Dengan ditemukannya jasad korban, maka operasi SAR dihentikan.

Mahmud menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat pada pelaksanaan operasi pencarian lansia hilang di kawasan hutan tersebut.

"Dengan ditutupnya operasi ini, diharapkan masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan, khususnya bagi warga lanjut usia yang beraktivitas di area hutan maupun wilayah dengan kontur terjal, guna mencegah kejadian serupa terulang kembali," kata Mahmud Afandi.