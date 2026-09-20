Hilang Fokus, Timnas Voli Putri Indonesia Kembali Keok di Tangan Thailand

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia tersingkir di perempat final ajang Asian Games 2026 seusai kalah dari Thailand.

Berlaga di Park Arena Komaki, Aichi, Minggu (20/9) skuad asuhan Marcos Sugiyama itu menyerah dengan skor 0-3 (10-25, 27-29, 16-25).

Pada laga ini sejatinya Medi Yoku dan kolega punya peluang untuk mencuri gim kedua setelah unggul jauh 19-6 atas Thailand.

Timnas voli putri kemudian tidak mampu mempertahankan momentum seusai tim asuhan Kiattipong Radchatagriengkai mampu memaksa laga berjalan hingga terjadi setting.

Pada penghujung laga fokus para pemain Timnas voli putri menurun sehingga akhirnya kalah deuce 27-29.

Tertinggal di gim kedua membuat kepercayaan diri para pemain Srikandi Merah Putih akhirnya mengendur sebelum akhirnya kalah dalam tempo 1 jam 31 menit.

Pada laga ini Azzahra Dwi Febyane menjadi top skor Timnas voli putri Indonesia dengan raihan 10 angka.

Dari kubu Thailand Pimpichaya Kokram tampil gemilang dengan menyumbangkan 19 poin.