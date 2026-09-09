Hilang Saat Melaut, Nelayan di Lombok Timur Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - LOMBOK TIMUR - Nelayan bernama Ramdhan (56) yang dilaporkan hilang saat melaut untuk mencari ikan di perairan Desa Batu Nampar Selatan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia.

"Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia," kata Koordinator Pos SAR Kayangan Lombok Timur M Darwis di Lombok Timur, Rabu (9/9).

Dia mengatakan bahwa korban kali pertama ditemukan oleh nelayan setempat sekitar pukul 06.45 WITA dalam posisi mengambang di sekitar lokasi kejadian.

Tim SAR Gabungan yang berada di lokasi segera mengevakuasi jenazah korban ke tepi pantai, sebelum diserahterimakan kepada pihak keluarga yang telah menunggu di lokasi.

"Korban telah diserahkan kepada pihak keluarga," katanya.

Sebelumnya, Ramdhan dilaporkan berangkat melaut seorang diri pada Senin (7/9) sekitar pukul 10.00 WITA di perairan Desa Batu Nampar Selatan.

Hingga sore hari, korban tak kunjung pulang.

Sekitar pukul 19.00 WITA, warga hanya menemukan sampan dan jaring milik korban di sekitar Gili Linus.