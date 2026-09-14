Hilang Saat Menyelam di Sungai Lobang, Pria di Simalungun Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - MEDAN - Seorang pria bernama Mahyar (25) yang hanyut dan tenggelam di Pemandian Alam Sejuk Sungai Lobang, tepatnya di Desa Kerasan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Korban dievakuasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan bersama Tim SAR Gabungan.

“Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan Hery Marantika dalam keterangan resmi yang diterima di Medan, Sumut, Senin (14/9).

Baca Juga: 3 Korban Kapal Tenggelam di Perairan Bombana Dievakuasi Tim SAR

Dia menjelaskan bahwa korban ditemukan di dasar sungai dengan kedalaman sekitar 10 meter setelah dilakukan pencarian sejak dilaporkan.

Berdasar laporan yang diterima, dia menjelaskan bahwa korban tenggelam ketika tengah melakukan aktivitas menyelam secara manual ke dasar sungai tersebut pada Minggu (13/9).

"Sebelumnya korban melakukan penyelaman ke dasar sungai dengan tujuan membuka tali buoy yang berada di dasar perairan. Namun, setelah beberapa menit, korban tidak kunjung kembali ke permukaan," tuturnya.

Hery mengatakan warga yang melihat kondisi tersebut langsung melakukan pencarian awal dan melaporkan ke Call Center Emergency 115 Basarnas. "Laporan tersebut selanjutnya diteruskan kepada Basarnas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut," katanya.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Hery mengatakan Tim Rescue Pos SAR Danau Toba bergerak menuju lokasi kejadian, berkoordinasi dengan pemangku kebijakan terkait untuk melakukan asesmen menentukan metode pencarian.