Hilang Sejak 5 September, 2 Perempuan Asal Jateng Ditemukan di Kabupaten Bandung

jpnn.com - Keberadaan dua perempuan asal Kabupaten Semarang dan Magelang yang dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak 5 September 2026, terungkap.

Personel Direktorat Siber Polda Jawa Tengah (Jateng) sudah menemukan keberadaan kedua perempuan itu di Bandung, Jawa Barat.

Direktur Reserse Siber Polda Jateng Kombes Wahyu Nugroho Setyawan mengatakan dua perempuan itu ialah Puji Rahayu Puspitaningrum (24) warga Kabupaten Magelang dan Evin Arif Taufani (20) warga Kabupaten Semarang.

Mereka dilaporkan menghilang oleh keluarganya sejak Sabtu (5/9/2026).

Ditres Siber Polda Jateng kemudian melakukan penyelidikan dan berkomunikasi dengan keluarga kedua perempuan tersebut.

Dari hasil pencarian, kedua perempuan tersebut terdeteksi berada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

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"Keduanya meninggalkan rumah sejak Sabtu (5/9/2026), kemudian berpergian ke wilayah Jawa Barat," kata Kombes Wahyu di Semarang, Selasa (8/9/2026).

Berdasarkan pencarian yang memanfaatkan jejaring kepolisian lintas wilayah, kedua perempuan itu ditemukan di sebuah yayasan yang menjadi komunitas penyandang disabilitas di wilayah Cikoneng, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.