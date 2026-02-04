Hilangkan Lemak Tubuh dengan Rutin Mengonsumsi 10 Minuman Ini

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI lemak tubuh bisa membuat rasa percaya diri Anda menurun.

Pengelolaan lemak tubuh menjadi perhatian yang terus berkembang bagi banyak orang yang berusaha mempertahankan gaya hidup sehat.

Meskipun diet dan olahraga tetap menjadi komponen penting dari penurunan berat badan, memasukkan minuman sehat tertentu ke dalam rutinitas harian Anda juga bisa membantu pengurangan lemak.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Harvard T.H. Chan School of Public Health, minuman yang rendah gula tambahan dan tinggi bahan penambah metabolisme bisa mendukung proses pembakaran lemak.

Minuman ini sering kali memberikan hidrasi, antioksidan, dan nutrisi penting yang secara kolektif meningkatkan pencernaan dan metabolisme lemak.

Bila dikombinasikan dengan gaya hidup seimbang, minuman ini menawarkan cara alami untuk mendukung perjalanan penurunan berat badan Anda.

Minuman yang Anda konsumsi memainkan peran penting dalam metabolisme dan komposisi tubuh kamu secara keseluruhan.

Memilih minuman alami yang mendukung pencernaan, mengurangi peradangan, dan menekan nafsu makan bisa membuat perbedaan nyata dalam upaya penurunan berat badan Anda.