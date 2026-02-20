Hilangkan Rasa Lelah dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini

menu
Kacang almond. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - MELAKUKAN aktivitas yang padat bisa membuat tubuh mudah lelah.

Selain melakukan aktivitas yang berat, salah satu yang memengaruhi tubuh merasa lelah bisa disebabkan karena asupan gizi dan nutrisi Anda tidak terpenuhi dengan baik.

Hal tersebut akan sangat berbahaya, sebab daya tahan tubuh akan mudah turun.

Akibatnya, tubuh mudah terserang penyakit. Ada beberapa makanan yang bisa Anda agar tubuh tidak merasa lelah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pisang

Pisang mengandung banyak nutrisi yang baik bagi tubuh. Saat kamu merasa lelah, cobalah untuk mengonsumsi pisang satu sampai dua buah setiap hari.

Sebab, kandungan potasium dan mineral penting akan membantu tubuh kamu terhindar dari rasa lelah.

2. Susu

Rutin mengonsumsi susu sangat baik untuk kesehatan tubuh.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu menghilangkan rasa lelah dengan cepat dan salah satunya ialah mangga.

