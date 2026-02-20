Hilary Duff Bicara Kerinduan Hingga Obsesi Personal dalam Album Baru

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi asal Amerika Serikat, Hilary Duff melepas album terbaru yang bertitel ‘Luck… Or Something’.

Album keenam tersebut diluncurkan bersama single utama yakni Weather For Tennis.

Ditulis Hilary Duff dan diproduseri oleh suaminya, Matthew Koma, peraih Grammy Awards, album tersebut berisi 11 lagu.

Luck… Or Something turut menampilkan single yang telah dirilis, Mature dan Roommates.

“Selalu ada pertanyaan apakah perempuan bisa memiliki semuanya, dan lewat proses ini aku belajar bahwa untuk menempatkan album ini sebagai prioritas, ada hal-hal yang harus dikorbankan,” ungkap Hilary Duff.

"Seberat apa pun itu, aku tetap percaya bahwa memilih diri sendiri sesekali dan melakukan hal yang paling menakutkan sekalipun adalah sesuatu yang sah. Meluangkan waktu untuk membuat album setelah sekian lama terasa sangat kuat bagiku, dan sekarang aku tidak sabar untuk membagikannya kepada dunia," sambungnya.

Hilary Duff membuat album di tengah tarik-ulur antara kekacauan dan kejernihan dalam menjalani peran sebagai ibu, istri, serta perempuan di usia 30-an.

Dia menciptakan kumpulan lagu yang membuka sudut-sudut terdalam dunia batinnya yaitu tentang rasa kerinduan tersembunyi, rasa tidak aman yang sunyi, pikiran-pikiran mengganggu, hingga obsesi paling personal.