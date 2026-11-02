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Hilirisasi Agroindustri Terus Berkontribusi Besar terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional

Hilirisasi Agroindustri Terus Berkontribusi Besar terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional
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Ilustrasi pengelolaan tembakau. Foto: ilustrasi/dokumentasi humas Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Hilirisasi industri merupakan salah satu strategi penting dalam memperkuat struktur ekonomi nasional.

Dengan pengolahan komoditas domestik menjadi produk bernilai lebih tinggi, hilirisasi juga memperkuat kemandirian ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin dinamis.

Kontribusi hilirisasi agroindustri sukses menopang perekonomian nasional, khususnya dalam hal peningkatan nilai tambah komoditas dan penyerapan tenaga kerja.

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Kementerian Perdagangan mencatat total nilai ekspor Indonesia pada April 2026 mencapai US$25,30 miliar dengan sektor nonmigas, khususnya agroindustri, menjadi motor penggerak utama.

Disebutkan bahwa beberapa komoditas nonmigas utama dengan pertumbuhan ekspor tertinggi, antara lain, kopi, teh, dan rempah-rempah yang meningkat 54,44 persen, serta tembakau dan rokok sebesar 43,49 persen.

Daya saing industri prioritas ini juga diakui oleh Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza.

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Ia mengatakan bahwa Indonesia memiliki modal sumber daya hayati yang kuat untuk memimpin sektor industri agro, bahkan di antara negara-negara anggota BRICS.

Keberhasilan hilirisasi pada sejumlah subsektor telah mendorong peningkatan posisi Indonesia di pasar internasional.

Total nilai ekspor Indonesia pada April 2026 mencapai US$25,30 miliar dengan sektor nonmigas, khususnya agroindustri, menjadi motor penggerak utama

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