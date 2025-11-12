Hilirisasi Mineral Dinilai Wujud Kepahlawanan Modern untuk Kemandirian Pertahanan Nasional
jpnn.com, JAKARTA - Bangsa Indonesia setiap 10 November mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Di era kontestasi geopolitik dan percepatan transformasi teknologi, semangat kepahlawanan kini menemukan makna baru.
Patriotisme kini tidak hanya tercermin dari keberanian di medan tempur, tetapi juga dari keberanian mengambil keputusan strategis demi memperkuat kedaulatan bangsa.
Salah satunya melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA) guna mendukung kemandirian pertahanan nasional.
Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menegaskan hilirisasi SDA adalah bentuk kepahlawanan modern yang strategis dan membawa manfaat besar bagi bangsa.
“Kemandirian pertahanan di Hari Pahlawan bisa dibaca sebagai kepahlawanan modern, ketika negara berani memanfaatkan sumber daya sendiri untuk menjaga keselamatan rakyat dan kedaulatan,” kata Khairul Fahmi.
Sejalan dengan itu, Indonesia memiliki SDA yang melimpah, seperti nikel, tembaga, dan aluminium.
Fahmi menekankan jika dikelola melalui hilirisasi yang terarah, potensi tersebut dapat menjadi fondasi penting bagi penguatan alat utama sistem senjata (alutsista) nasional.
Co-Founder ISESS Khairul Fahmi menilai hilirisasi SDA adalah bentuk kepahlawanan modern yang strategis dan membawa manfaat besar bagi bangsa
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ibas Ajak Generasi Muda Jadi Pahlawan Masa Kini Lewat Seni & Literasi
- Gubernur Sumsel Herman Deru Memaknai Hari Pahlawan dengan Tekankan Semangat Pengabdian
- Peringati Hari Pahlawan, Dirut Pertamina Tegaskan Perwira Pejuang Energi Indonesia
- Pertamina Patra Niaga Kobarkan Semangat Pejuang Energi
- Ibas Sampaikan Rasa Syukur Atas Ditetapkannya, Jenderal Sarwo Edhie Sebagai Pahlawan
- Mengenang Baginda Dahlan Abdullah, Sang Bapak Kebangsaan yang Terlupakan