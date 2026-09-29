Hilirisasi Mineral Jadi Motor Baru Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Penguatan kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia membutuhkan motor baru yang mampu menghasilkan nilai tambah lebih besar dari sekadar industry ekstraktif.

Dengan kepemilikan sumber daya mineral dan batu bara yang besar, Indonesia konsisten mengoptimalkan hilirisasi sebagai salah satu strategi utama pemerintah untuk mengubah kekayaan alam menjadi fondasi industrialisasi, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan kontribusi ekonomi bagi Indonesia.

Selama bertahun-tahun, sebagian besar komoditas tambang Indonesia diperdagangkan dalam bentuk bahan mentah yang memiliki manfaat ekonomi terbatas.

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Melalui kebijakan hilirisasi, sumber daya mineral kini didorong untuk diproses dan diolah di dalam negeri agar memperkuat basis industri, serta agar menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi.

Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi mengatakan Indonesia memiliki modal yang sangat kuat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yakni sumber daya alam yang melimpah dan dapat diolah menjadi produk bernilai tambah.

“Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, diperlukan sumber pertumbuhan baru. Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar, dan melalui kebijakan yang terintegrasi, potensi tersebut dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Elen Setiadi dalam sebuah forum diskusi di Jakarta.

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Menurut Elen, hilirisasi mineral perlu dikembangkan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir agar manfaat ekonomi yang tercipta tidak berhenti pada aktivitas ekstraksi sumber daya, tetapi berkembang menjadi ekosistem industri yang menghasilkan produk akhir bernilai tinggi.

Dampak kebijakan tersebut mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir.