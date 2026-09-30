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Hilirisasi Mineral Jadi Pilar Penguatan Perekonomian Indonesia

Hilirisasi Mineral Jadi Pilar Penguatan Perekonomian Indonesia
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Konsistensi mendorong hilirisasi menjadi kunci agar kekayaan mineral Indonesia terus memberikan nilai tambah dan kontribusi berkelanjutan bagi perekonomian. Foto: Dokumentasi MIND ID

jpnn.com, JAKARTA - Kekayaan mineral Indonesia selama bertahun-tahun lebih banyak diekspor dalam bentuk bahan mentah dengan nilai tambah terbatas.

Pola tersebut membuat manfaat ekonomi yang dihasilkan belum optimal dalam mendukung penguatan struktur perekonomian nasional.

Melalui kebijakan hilirisasi, pemerintah mendorong pengolahan mineral di dalam negeri agar nilai tambah dapat dinikmati secara lebih luas.

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Hilirisasi Mineral Jadi Pilar Penguatan Perekonomian Indonesia

Kebijakan ini mulai menunjukkan hasil dengan meningkatnya peran sektor pertambangan tidak hanya sebagai penghasil komoditas, tetapi juga sebagai pemasok bahan baku strategis bagi industri manufaktur nasional.

Peran sektor pertambangan terhadap ekonomi nasional pun terus menunjukkan kontribusi yang signifikan.

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Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertambangan dan penggalian menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II 2026 dengan nilai mencapai Rp229,9 triliun atau setara 8,87 persen.

Transformasi tersebut tidak terlepas dari kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah yang mendorong pelaku usaha untuk membangun fasilitas pengolahan di dalam negeri.

Konsistensi mendorong hilirisasi menjadi kunci agar kekayaan mineral Indonesia terus memberikan nilai tambah dan kontribusi berkelanjutan bagi perekonomian

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