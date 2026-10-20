Hilirisasi Mineral Terus Jadi Strategi Mendongkrak Kinerja Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah tidak akan lagi berfokus pada ekspor bahan mentah, tetapi mendorong pengembangan rantai nilai mineral dari sektor pertambangan hingga menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.

Hal itu merupakan langkah dalam program hilirisasi mineral telah menjadi penggerak utama investasi sekaligus strategi pemerintah dalam membangun basis industri nasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan hilirisasi telah menjadi salah satu kontributor penting terhadap investasi nasional.

Menurutnya, sektor ini telah mampu menyumbang sekitar 30 persen dari total investasi Indonesia dengan nilai mencapai USD61 miliar atau meningkat 7,2 persen.

"Indonesia adalah rumah bagi beberapa cadangan paling penting di dunia untuk nikel, bauksit, tembaga, dan mineral kritis strategis lainnya. Tujuan kita adalah membangun industri. Itulah sebabnya hilirisasi tetap menjadi pilar utama dari strategi ekonomi kita," ujar Rosan dalam gelaran Indonesia Sustainability Forum (ISF) di Jakarta, baru-baru ini.

Rosan menjelaskan arah hilirisasi Indonesia saat ini mulai bergeser dari sekadar pembangunan fasilitas pengolahan mineral menuju pembentukan ekosistem industri yang terintegrasi.

Ekosistem tersebut menghubungkan sektor pertambangan, pemrosesan, manufaktur, energi bersih, hingga teknologi sehingga penciptaan nilai tambah dari kekayaan mineral menjadi berlipat ganda.

Salah satu contoh pengembangan rantai nilai mineral strategis terlihat melalui langkah yang dilakukan Grup MIND ID.