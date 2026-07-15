Hilirisasi Tembaga MIND ID Grup Diapresiasi, Kontribusi ke Negara Diproyeksikan Rp 120 T

jpnn.com, JAKARTA -

Komisi XII DPR mengapresiasi langkah Holding Industri Pertambangan Indonesia atau MIND ID bersama PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam memperkuat hilirisasi tembaga nasional melalui pembangunan smelter dan Precious Metal Refinery (PMR) di Gresik.

Investasi tersebut dinilai menjadi tonggak penting dalam meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri, memperkuat rantai pasok industri pengolahan, sekaligus mendorong kontribusi terhadap penerimaan negara yang diproyeksikan menembus lebih dari Rp 120 triliun per tahun saat produksi kembali normal.

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Apresiasi tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi XII DPR bersama PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Internasional.

Anggota Komisi XII DPR Arif Riyanto Uopdana menyampaikan apresiasi terhadap berbagai langkah strategis yang dilakukan Freeport, mulai dari penguatan kepemilikan nasional hingga keberlanjutan investasi jangka panjang.

"Saya apresiasi karena kemarin telah terjadi kesepakatan untuk investasi kembali sebesar 12 persen bersama pemerintah Indonesia. Ini juga menjadi terobosan baru terkait keberlanjutan usaha PT Freeport Indonesia, di mana izin usahanya diperpanjang sesuai usia cadangan," kata Arif.

Arif juga mengapresiasi komitmen Freeport dalam menjalankan berbagai program sosial, khususnya di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, maupun wilayah Papua secara umum.

Apresiasi serupa disampaikan Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar Alfons Manibui.