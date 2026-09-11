Hillary Brigitta Lasut Pimpin Panitia Doa Bersama Gempar Indonesia untuk Korban Bencana

jpnn.com, JAKARTA - Puluhan anak muda dari berbagai latar belakang profesi yang tergabung dalam Generasi Muda Pembaharuan (Gempar) Indonesia menggelar aksi doa bersama sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan atas rentetan bencana alam yang melanda tanah air belakangan ini.

Aksi doa bersama yang diikuti oleh para influencer, konten kreator, politisi, hingga pengusaha muda ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Gempar Indonesia, Yohanes Harry D. Sirait.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum Gempar yang juga anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hillary Brigitta Lasut.

Hillary, yang bertindak sebagai Ketua Panitia, menjelaskan bahwa kegiatan ini lahir dari rasa kepedulian mendalam generasi muda terhadap duka masyarakat yang terdampak bencana materiil maupun immateriil di berbagai daerah.

"Doa bersama untuk korban bencana adalah bentuk kepedulian dan ikhtiar batin untuk memohon perlindungan serta ketabahan bagi saudara-saudara kita yang terdampak," ujar Hillary di Jakarta, Jumat (11/9).

Di samping aksi solidaritas penanganan dampak bencana, Hillary membeberkan agenda strategis organisasi dalam waktu dekat.

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DPP Gempar Indonesia dijadwalkan akan menggelar perayaan Natal Nasional yang dipusatkan di Provinsi Sulawesi Utara.

Menurutnya, momentum keagamaan di akhir tahun tersebut akan difokuskan untuk mempertebal rasa empati antarsesama di tengah ujian yang dihadapi bangsa.