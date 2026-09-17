Hilton Buka Hotel Baru di Bandung, Dilengkapi 4 Destinasi Kuliner

jpnn.com, BANDUNG - Hilton memperluas jaringan hotelnya di Indonesia melalui kehadiran Hilton Padalarang Bandung di kawasan Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat.

Hotel flagship itu menawarkan akomodasi layanan penuh (full-service) yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan wisatawan bisnis maupun rekreasi modern.

Area Vice President and Regional Head, South East Asia, Hilton Alexandra Murray mengungkapkan pembukaan hotel ini semakin memperkokoh portofolio perusahaan di Indonesia.

Saat ini, perusahaan telah mengoperasikan 18 hotel dan memiliki daftar 13 properti tambahan yang masih dalam tahap pembangunan di berbagai wilayah Nusantara

"Indonesia terus menjadi salah satu pasar pertumbuhan terpenting bagi Hilton di kawasan Asia Tenggara, yang didorong oleh tingginya permintaan perjalanan dan investasi infrastruktur yang berkelanjutan," ungkap Alexandra Murray dalam siaran persnya, Rabu (16/9).

Sebagai kota penghubung utama yang aksesnya makin terintegrasi dengan Jakarta dan sekitarnya, Bandung memiliki posisi strategis untuk menyambut lonjakan jumlah wisatawan bisnis maupun rekreasi.

Menurut dia, Hilton Padalarang Bandung menghadirkan destinasi yang kian mudah diakses dan relevan bagi para pelancong masa kini.

"Kami menyuguhkan pengalaman menginap berakar pada kearifan lokal yang sukses memadukan kekayaan budaya, kenyamanan paripurna, serta kehangatan keramahtamahan Hilton," ucapnya.