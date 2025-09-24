menu
HIMATETA Unsri Dibekukan Setahun Buntut Senior Suruh Maba Cium Teman saat PKKMB

HIMATETA Unsri Dibekukan Setahun Buntut Senior Suruh Maba Cium Teman saat PKKMB


Sekretaris Universitas Sriwijaya Al Fitri (tengah). Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Universitas Sriwijaya (UNSRI) membekukan organisasi Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian (HIMATETA) selama satu tahun. 

Pembekuan organisasi tersebut seusai video viral senior menyuruh mahasiswa baru (maba) ciuman teman saat mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). 

Sekretaris Universitas Sriwijaya Al Fitri menerangkan bahwa pihaknya sudah memanggil Ketua, Wakil Ketua, Ketua Angkatan 2023, serta panitia pelaksana kegiatan untuk dimintai keterangan. 

"Kami juga membekukan HIMATETA untuk satu tahun ke depan," terang Al Fitri, Rabu (24/9/2025). 

Sebelumnya kata Al Fitri, rektorat Unsri juga telah mengeluarkan surat edaran yang mengingatkan seluruh mahasiswa baru agar tidak melayani ajakan kegiatan yang mengarah pada kekerasan, perpeloncoan, pelecehan seksual, maupun tindakan intoleransi. 

“Jika terjadi pelanggaran, maka akan diberikan sanksi sesuai peraturan universitas,” tegas Al Fitri. 

Pihak fakultas membantah didalam kegiatan tersebut adanya tindakan yang menjurus pada perkelahian. Terlebih untuk saling cium seperti video yang beredar. 

"Kepada mahasiswa baru agar tidak mengikuti permintaan senior yang menyimpang," pinta Al Fitri. 

Organisasi Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian (HIMATETA) dibekukan selama satu tahun seusai senior paksa Maba ciuman sesama teman saat mengikuti PKKMB.

