jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Trisakti Dr. Himawan Brahmantyo, S.E., M.M. mengajak keluarga besar Trisakti untuk menyelamatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi Trisakti sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang telah berkontribusi mencerdaskan anak bangsa sejak 1965.

Ajakan itu disampaikan Himawan di Jakarta, Senin (23/11/2026).

Menurut Himawan, hingga saat ini kedaulatan Yayasan Trisakti terhadap seluruh Satuan Unit Pendidikan Trisakti masih dikuasai pihak-pihak yang dinilainya pragmatis dan tidak mengindahkan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Kami mengajak keluarga besar Trisakti untuk menyelamatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi Trisakti," ujar Himawan.

Tuding Ada Perampasan Aset

Himawan menuding adanya perampasan aset milik masyarakat yang dilakukan Prof. Dr. Ainun Naim dan kawan-kawan yang mengatasnamakan yayasan yang tidak sah, dengan upaya menjadikan Trisakti sebagai PTN-Badan Hukum.

Dia menilai pemindahtanganan, penjualan, maupun perampasan aset-aset milik Yayasan Trisakti dan/atau yang dibeli dengan uang yang berasal dari Satuan Pendidikan Trisakti di bawah naungan Yayasan Trisakti tanpa seizin atau persetujuan dari Yayasan Trisakti yang sah adalah perbuatan melawan hukum dan dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Putusan Sudah Inkrah