Himbara Tekankan 7 Prasyarat PFII Sukses Tarik Modal, Bukan Fisik Semata

jpnn.com - Himpunan Bank milik Negara (Himbara) menegaskan keberhasilan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik semata.

Kehadiran ekosistem pendukung yang kuat dinilai menjadi faktor penentu utama bagi kemajuan pusat keuangan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Kelembagaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), Eko Setyo Nugroho, saat mewakili Himbara dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI.

Eko memberikan pandangan mengenai pentingnya standar internasional dalam operasional PFII ke depan agar mampu bersaing dengan pusat keuangan dunia lainnya.

Dia menyatakan infrastruktur berupa kawasan saja tidak akan cukup untuk menarik minat pasar global.

"Keberhasilan PFII tidak hanya bergantung pada pembangunan kawasan fisik saja, tetapi juga memerlukan ekosistem yang memenuhi standar pusat keuangan internasional," kata Eko, dikutip pada Minggu (12/7).

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Dalam pemaparannya, dia merinci adanya tujuh prasyarat utama yang harus dibangun untuk pembentukan PFII.

Hal ini mencakup berbagai aspek mendasar, mulai dari sisi regulasi, insentif fiskal, hingga mekanisme penyelesaian sengketa hukum.