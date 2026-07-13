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Himbara Tekankan Implementasi PFII Harus Bertahap

Himbara Tekankan Implementasi PFII Harus Bertahap
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Mata Uang Dolar Amerika. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Kelembagaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), Eko Setyo Nugroho menekankan implementasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) harus dilakukan secara bertahap.

Hal tersebut disampaikan Eko saat mewakili Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI.

Dia menyatakan implementasi PFII dilakukan dengan memperhatikan kesiapan infrastruktur, kapasitas industri, dan mitigasi risiko.

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"Sehingga manfaat yang diharapkan dapat tercapai secara optimal," kata Eko dalam keterangan resmi, Minggu (12/7).

Melalui pendekatan yang matang, kehadiran PFII diproyeksikan mampu memperkuat posisi Indonesia di kancah finansial dunia.

Pusat aktivitas keuangan ini ditargetkan memiliki daya saing tinggi, baik di tingkat regional maupun di tingkat global.

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Dalam skema tersebut, Eko menilai Himbara dapat diposisikan sebagai jembatan atau gateway utama bagi masuknya modal global ke tanah air.

Aliran modal ini mencakup investasi langsung asing atau foreign direct investment hingga investor institusi.

Himbara menekankan implementasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) harus dilakukan secara bertahap.

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