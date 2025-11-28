HIMMAH Legal Movement Resmi Dikukuhkan, Siap Berkontribusi untuk Hukum Berkeadilan
jpnn.com, JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Legal Movement Law Firm resmi dikukuhkan sebagai lembaga pendampingan hukum pada Jumat (28/11).
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) HIMMAH Abdul Razak Nasution menjadi figur yang mengukuhkan lembaga tersebut di Jakarta.
Managing Partner HIMMAH Legal Movement Fadlan Zainuddin Siregar mengatakan pengukuhan lembaganya menjadi langkah strategis memperkuat kontribusi bagi masyarakat, negara, dan penegakan hukum berkeadilan.
"Ini gerakan intelektual untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses keadilan yang layak, pendampingan hukum yang bermutu, serta advokasi yang berpihak pada kemaslahatan bersama,” ujar Fadlan kepada awak media, Jumat ini.
Dia menyatakan HIMMAH Legal Movement siap menjalankan amanah ketum organisasinya, yakni Abdul Razak dalam menghadirkan layanan hukum yang berorientasi terhadap kepentingan publik.
HIMMAH Legal Movement menegaskan tiga komitmen utama setelah dikukuhkan, yakni pendampingan hukum untuk masyarakat, kontribusi bagi negara, dan penguatan literasi.
Fadlan mengatakan HIMMAH Legal Movement akan mengedepankan integritas, keberpihakan pada kebenaran, dan profesionalitas dalam setiap langkah di bidang hukum.
“Amanah Ketua Umum PP HIMMAH adalah panggilan perjuangan. Kami siap bekerja, turun ke masyarakat, dan hadir sebagai garda advokasi yang kuat, modern, dan beretika," ujar dia. (ast/jpnn)
Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Legal Movement Law Firm membawa tiga komitmen utama setelah dikukuhkan. Apa saja?
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Aristo Setiawan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pelantikan Pengurus Pimpinan Pusat HIMMAH 2025–2029, Siap Wujudkan Indonesia Emas
- Dilantik jadi Pengurus APTISI, Prof Amad Akan Wujudkan Tata Kelola Hukum yang Baik
- Pengamat Apresiasi Penetapan Riza Chalid Tersangka Mafia Migas
- Propindo Dukung Program Posbakum di 80 Ribu Desa
- Petinggi PUI Dukung Langkah Tegas Polda Metro Jaya Bongkar Fakta Isu Ijazah Jokowi
- ASDP dan Kejati DKI Jakarta Jalin Kerja Sama Strategis, Perkuat Tata Kelola Hukum