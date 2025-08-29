menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Hinca Anggap Rantis Brimob Melaju Kencang Sebelum Tabrak Pengemudi Ojol

Hinca Anggap Rantis Brimob Melaju Kencang Sebelum Tabrak Pengemudi Ojol

Hinca Anggap Rantis Brimob Melaju Kencang Sebelum Tabrak Pengemudi Ojol
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/8). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menganggap laju rantis Brimob begitu kencang sebelum akhirnya menabrak dan melindas pengemudi ojol.

Dia berkata demikian setelah menyaksikan video yang merekam rantis Brimob menabrak dan melindas ojol.

"Kencang sekali dan kemudian terjadilah kecelakaan," kata Hinca menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/8).

Baca Juga:

Hinca menyayangkan muncul korban tewas akibat dilindas rantis Brimob saat rakyat menyampaikan aspirasi pada Kamis (28/8).

Seharusnya, kata legislator Fraksi Demokrat itu, rantis Brimob tak perlu melaju kencang untuk memecah massa.

"Saya sangat menyayangkan, mengapa sampai bisa terjadi seperti itu. Semestinya, kan, pelan saja, karena mendorong itu, kan," ujar Hinca.

Baca Juga:

Toh, kata Hinca, anggota kepolisian harus pula paham SOP dalam penanganan demonstrasi dengan mampu mengukur situasi secara tepat.

"Poinnya, kami menyayangkan itu terjadi, semestinya teman-teman di kepolisian paham betul SOP-nya yang bisa mengukur situasi dengan tepat," kata dia.

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyayangkan muncul korban tewas akibat dilindas rantis Brimob pada Kamis (28/8).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI