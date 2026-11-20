jpnn.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengusulkan dua kandidat cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka tidak boleh mengundurkan diri.

Menurut Hinca, aturan tersebut diperlukan agar proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran tetap menghadirkan kontestasi hingga tahap akhir.

Dia menilai Presiden Prabowo Subianto harus memastikan dua nama yang diajukan benar-benar bersedia mengikuti seluruh tahapan pemilihan.

"Saya berpendapat dan mengusulkan kepada tim kita semua bahwa ketika Presiden mengusulkan dua nama calon itu, berarti kan dua calon itu sudah bersedia. Dan karena itu dia tidak boleh mundur," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11).

Hinca yang masuk dalam tim verifikator mengatakan, proses pemeriksaan persyaratan kedua kandidat segera dibahas.

Tim akan menggelar rapat untuk menentukan teknis verifikasi, mulai dari kelengkapan dokumen hingga pemeriksaan administratif dan faktual.

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Dia menjelaskan, pembentukan tim verifikator dan tim ad hoc merupakan hasil dua kali rapat gabungan.

Dengan waktu yang tersedia hanya tujuh hari, Hinca memperkirakan tim verifikator perlu dibagi menjadi beberapa kelompok agar pekerjaan lebih efektif.