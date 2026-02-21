Hindari 10 Hal Ini Agar Puasa Tidak Batal

jpnn.com, JAKARTA - Di bulan Ramadan umat islam berlomba-lomba menjaga ibadahnya agar tetap sah dan tidak batal.

Apabila puasa batal atau tidak sah sebagaimana ketentuan fiqih, maka puasa tersebut akan dihitung sebagai utang yang harus di-qadha’ (diganti) pada hari lain di luar bulan Ramadan.

Menurut Imam ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib juz 5 halaman 248, Surah Al-Baqarah ayat 183 menegaskan kewajiban puasa Ramadan pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu selama bulan Ramadan.

Baca Juga: 2 Tanda Puasa Kita Diterima Oleh Allah

Ayat ini diikuti oleh ayat 184, yang menjelaskan kondisi-kondisi yang dianggap sebagai uzur, sehingga seseorang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, termasuk mereka yang tidak mampu berpuasa sama sekali dan mereka yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan puasa.

Namun, puasa yang ditinggalkan tersebut harus diganti pada hari-hari lain di luar bulan Ramadan.

Hal ini menunjukkan kewajiban puasa Ramadan yang tidak boleh ditinggalkan. Meskipun ada beberapa kondisi yang memperbolehkan tidak berpuasa, akan tetapi puasa yang ditinggalkan tersebut tetap wajib untuk di-qadha’.

Selain sengaja meninggalkan puasa, terdapat kondisi atau perbuatan lain yang dapat menyebabkan puasa kita menjadi tidak sah atau batal, sehingga mengharuskan kita untuk meng-qadhanya. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Abu Syuja’ dalam Matan Taqrib halaman 19:

“Perkara yang membatalkan puasa ada 10 yaitu, sesuatu yang sampai ke lambung atau kepala dengan sengaja, suntik di qubul atau dubur, muntah dengan sengaja, bersenggama di farji dengan sengaja, inzal secara langsung, haid, nifas, gila dan pingsan sepanjang hari, dan murtad.”