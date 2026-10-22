Hindari Bahaya Kebocoran Gas, Simak Tips Aman ArsyGas

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian insiden ledakan yang disebabkan oleh kebocoran gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) di tanah air memantik keprihatinan. Pasalnya tak hanya menelan kerugian material tetapi ledakan tersebut juga menelan korban luka dan jiwa.

Peningkatan kesadaran masyarakat sebagai pengguna akhir di tingkat rumah tangga, rumah makan, hotel, serta unit usaha lain, menjadi tanggungjawab bersama.

Hal ini dikatakan oleh Wahyu Ibrahim, manager ArsyGas Jawa Barat Kamis (22/10). Wahyu mengatakan jika keselamatan di tingkat pengguna akhir menjadi mutlak.

Pengguna diajarkan untuk memperhatikan tabung yang datang dimana tabung tidak boleh penyok, benjol, dan tidak boleh ada goresan yang dalam.

Pengguna juga wajib menggunakan regulator gas berSNI, memiliki bodi logam solid, serta dilengkapi fitur pengaman otomatis (Automatic Cut-Off). Begitupun, wajib menggunakan selang karet yang ber-SNI.

”Pemasangan dan penempatan tabung di dapur juga tak kalah penting. Tabung harus diletakkan pada posisi tegak di permukaan lantai yang datar dan stabil serta diberi jarak aman minimal 1 hingga 1,5 meter dari kompor atau sumber panas,” ujar Wahyu.

Dapur juga wajib memiliki sirkulasi udara yang ideal yaitu memiliki bukaan ventilasi di dinding bagian bawah (maksimal 30 cm dari permukaan lantai) agar apabila ada kebocoran, gas langsung terbuang ke luar.

”Harus diingat jika uap LPG itu tak berwarna dan densitasnya lebih berat daripada udara, sehingga apabila ada gas yang bocor, itu akan mengendap di permukaan lantai. Harus ada bukaan ventilasi supaya uap gas bocor langsung mengalir ke luar,” ujar dia.