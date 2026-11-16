Hindari Genangan Air di Tikungan, Seorang Pelajar Terjatuh Lalu Dilindas Truk

jpnn.com, PEKANBARU - Kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Jalan Yos Sudarso KM 21, tepatnya di tikungan depan Gudang Kara-Kara, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Minggu (15/11/2026).

Peristiwa tragis tersebut melibatkan sepeda motor Yamaha Filano BM 5889 ACP dan mobil Mitsubishi Fuso BK 8810 GH.

Akibat kecelakaan itu, seorang pelajar berusia 14 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian.

Kasatlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio BW Wicaksana mengatakan korban meninggal dunia berinisial ARF (14), yang saat kejadian merupakan penumpang sepeda motor.

Sementara pengendara motor berinisial WA (16) mengalami luka ringan.

“Korban luka kemudian dibawa ke RSUD Arifin Achmad Pekanbaru untuk mendapatkan perawatan. Sementara korban meninggal dunia dibawa ke kamar jenazah RSUD Arifin Achmad,” ujar Satrio Senin (15/11).

Satrio menjelaskan kecelakaan bermula saat sepeda motor Yamaha Filano yang dikendarai WA dengan membonceng ARF melaju dari arah utara menuju selatan di Jalan Yos Sudarso.

Setibanya di tikungan depan Gudang Kara-Kara KM 21, pengendara diduga kehilangan kendali saat berupaya menghindari genangan air di sisi kiri jalan. Sepeda motor kemudian terjatuh.