Hindari Masalah Kesehatan Kulit, Dr Tirta Berbagi Tips Mengecek Detergen yang Aman

jpnn.com, JAKARTA - Masalah kesehatan kulit, tak luput dari perhatian Dokter Tirta.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah kesehatan kulit tersebut. Di antaranya, iklim tropis, kurangnya kebersihan lingkungan, dan penggunaan produk detergen yang tak tepat.

Dia menjelaskan, penyebab bruntusan salah satunya bisa karena pakaian yang dicuci menggunakan detergen yang salah. Sehingga, menimbulkan alergi terutama pada kulit sensitif.

"Bruntusan, bisa timbul karena penggunaan detergen yang tak cocok. Sehingga, bruntusan yaitu kemerahan dan gatal-gatal. Ini, biasanya terjadi karena sensitif pada detergen yang mengandung SLS dan Paraben," ujar Dr Tirta.

Agar tak bruntusan, kata dia, solusinya harus memilih detergen yang tak mengandung dua zat tersebut, yaiitu SLS dan Paraben.

Dr Tirta pun, memberikan tips bagaimana mengecek kandungan detergen tersebut aman untuk kulit atau tidak. Yakni, dengan memasukkan tangan ke dalam air yang telah dicampur detergen.

"Ngeceknya gampang, masukan tangan ke detergen kalau gatal berarti kulit hyper sensitif harus cari detergen yang aman," kata Dr Tirta.