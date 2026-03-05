menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Hindari Pemotor, Minibus Tabrak Pohon Lalu Masuk ke Kali di Cengkareng Jakbar

Hindari Pemotor, Minibus Tabrak Pohon Lalu Masuk ke Kali di Cengkareng Jakbar

Hindari Pemotor, Minibus Tabrak Pohon Lalu Masuk ke Kali di Cengkareng Jakbar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Arsip foto - Sebuah mobil minibus jenis Ford bernomor pelat B-8182-WW terperosok ke sungai di Jalan Daan Mogot II, tepatnya di dekat Gedung Indosiar, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, akhirnya berhasil diderek, Jumat (24/10/2025). (ANTARA/Risky Syukur)

jpnn.com, JAKARTA - Satu unit minibus bernomor polisi B 1871 JFS mengalami kecelakaan di Jalan Outer Ring Road (JORR), Cengkareng, Jakarta Barat, pada Kamis dini hari.

Minibus tersebut menabrak pohon lalu nyemplung (masuk) ke kali. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. 

Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakkum) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto mengatakan, insiden itu terjadi sekitar pukul 03.00 WIB.

Baca Juga:

Awalnya, kata Joko, mobil yang dikendarai korban bernama Husein itu melaju di JORR dari arah selatan ke utara.

"Tepatnya di dekat Ruko 1.000 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat," kata Joko saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Namun tiba-tiba, Husein spontan berbelok ke kanan untuk menghindari tabrakan dengan sepeda motor di depannya hingga kemudian hilang kendali.

Baca Juga:

"Pengemudi hilang kendali menghindari motor di depannya, lalu oleng ke samping kanan menabrak pohon, kemudian 'nyemplung' ke kali," tutur Joko.

Pengemudi tidak mengalami luka dalam kecelakaan lalu lintas tersebut. "Korban jiwa dan korban luka nihil," tutur Joko.

Satu unit minibus bernomor polisi B 1871 JFS mengalami kecelakaan di Jalan Outer Ring Road (JORR), Cengkareng, Jakarta Barat, pada Kamis dini hari.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI