Hindari Pemotor, Minibus Tabrak Pohon Lalu Masuk ke Kali di Cengkareng Jakbar

jpnn.com, JAKARTA - Satu unit minibus bernomor polisi B 1871 JFS mengalami kecelakaan di Jalan Outer Ring Road (JORR), Cengkareng, Jakarta Barat, pada Kamis dini hari.

Minibus tersebut menabrak pohon lalu nyemplung (masuk) ke kali. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakkum) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto mengatakan, insiden itu terjadi sekitar pukul 03.00 WIB.

Awalnya, kata Joko, mobil yang dikendarai korban bernama Husein itu melaju di JORR dari arah selatan ke utara.

"Tepatnya di dekat Ruko 1.000 Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat," kata Joko saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Namun tiba-tiba, Husein spontan berbelok ke kanan untuk menghindari tabrakan dengan sepeda motor di depannya hingga kemudian hilang kendali.

"Pengemudi hilang kendali menghindari motor di depannya, lalu oleng ke samping kanan menabrak pohon, kemudian 'nyemplung' ke kali," tutur Joko.

Pengemudi tidak mengalami luka dalam kecelakaan lalu lintas tersebut. "Korban jiwa dan korban luka nihil," tutur Joko.