Hindia Hingga The Changcuters Bakal Ramaikan +62 Coffee R-I Fest

jpnn.com, JAKARTA - Acara +62 Coffee R-I Fest (Ruang Indonesia Festival) dipastikan bakal kembali menyapa warga Jakarta pada Agustus mendatang.

Memasuki edisi kelimanya, festival yang identik dengan perayaan Hari Kemerdekaan RI tersebut siap menyajikan pengalaman yang lebih megah.

Festival musik dan budaya itu bakal digelar selama tiga hari, mulai dari 14 - 16 Agustus 2026, di Open Space dan Gambir Expo, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Pada edisi kelima ini, R-I Fest berkomitmen untuk terus konsisten menggabungkan elemen musik, warisan budaya, dan kekuatan komunitas anak muda.

Namun, tahun ini pihak penyelenggara telah menyiapkan konsep baru lewat tiga tema kolaborasi utama yang akan diangkat setiap harinya, yakni Kolaborasi Tanah Jawa, Kolaborasi 90-an, dan Kolaborasi Tanah Air.

Direktur PT Expo Indonesia Jaya, Novry Hetharia mengatakan inovasi itu dihadirkan untuk memberikan warna baru sekaligus mempererat persatuan lewat jalur kreativitas.

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"Konsep kolaboratif dipilih untuk memperkuat rasa kebersamaan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada generasi muda," ujar Novry Hetharia di kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (9/6).

Nantinya, pengunjung tak hanya bisa menonton konser, tetapi juga berinteraksi dalam ruang kreatif yang inklusif saat mengunjungi festival tersebut.