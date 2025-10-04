Hindia Tampilkan Bendera Palestina di Panggung Synchronize Fest 2025

menu
Hindia tampilkan bendera Palestina saat tampil di Synchronize Fest 2025, Gambir Expo, Jakarta Pusat, Jumat (3/10) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Hindia menjadi salah satu musisi yang tampil di festival musik Synchronize Fest 2025 pada hari pertama.

Dalam penampilannya malam ini, Hindia membawakan sekitar 13 lagu, termasuk lagu-lagu hits miliknya.

Lagu Perseverance membuka penampilan Hindia di panggung Dynamic, Synchronize Fest 2025, pada Jumat (3/10) malam.

Berdasarkan pantauan, area panggung sudah dipadati oleh penonton sejak sebelum Hindia tampil.

Sorak sorai langsung terdengar begitu lagu pertama dibawakan oleh penyanyi dengan nama asli Baskara Putra itu.

Penonton ikut bernyanyi dan bersemangat begitu lagu Cincin dibawakan.

Terlihat para penonton juga bergoyang mengikuti irama musik dari lagu tersebut.

Setelah menyanyikan lagu keempat, Baskara sempat menyapa para penonton.

