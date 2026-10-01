Hingga Agustus 2026 KAI Logistik Angkut 2,1 Juta Ton BBM/BBK

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) hingga Agustus 2026 melayani angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Khusus (BBK) mencapai 2,1 juta ton.

Capaian tersebut lebih tinggi 5% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 atau sekitar 2 juta ton.

Sementara, memasuki semester II 2026, layanan pra dan purna angkutan BBM semakin tumbuh dan menguat dengan capaian lebih dari 10% dibandingkan rata-rata kinerja semester I 2026.

”Pertumbuhan kinerja layanan pra dan purna BBM/BBK menunjukkan kebutuhan terhadap layanan penunjang logistik energi terus terjaga. Bagi kami, pra dan purna bukan sekadar aktivitas pendukung, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rantai pasok energi," ujar Ferdian Pardosi, VP of Commercial KAI Logistik.

"Dengan layanan yang terstandarisasi dan tersebar di berbagai titik di Jawa dan Sumatra, KAI Logistik berkomitmen untuk terus memperkuat keandalan distribusi BBM/BBK sekaligus mendukung ketahanan energi nasional," imbuhnya.

Diluncurkan pada 2020, layanan pra dan purna angkutan BBM/BBK kini telah menjadi bagian penting dalam rantai pasok energi nasional.

Layanan ini mencakup berbagai kegiatan operasional utama, mulai dari bongkar dan muat, pemeliharaan dan perawatan ketel, pencucian dan kalibrasi ketel, pemuatan dan pembongkaran, hingga penanganan klaim susut.

Saat ini, layanan pra dan purna BBM/BBK tersedia di 10 rute distribusi yang tersebar di wilayah Jawa dan Sumatra, antara lain Labuan, Kertapati, Maos, Cilacap, Rewulu, Madiun, Benteng, hingga Malang.