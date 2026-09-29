Hingga Agustus, Bea Cukai Jagoi Babang Fasilitasi Ekspor 676,96 Ton Komoditas Perikanan

jpnn.com, BENGKAYANG - Bea Cukai Jagoi Babang memastikan komoditas ekspor perikanan melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang hingga Agustus 2026 tetap terjaga.

Melalui sinergi dengan BKHIT Satuan Pelayanan Jagoi Babang, Bea Cukai Jagoi Babang telah memfasilitasi ekspor 676,96 ton komoditas perikanan dengan total nilai ekspor mencapai Rp16,09 miliar.

Kepala Kantor Bea Cukai Jagoi Babang Arman Tarmidzi menyampaikan komoditas perikanan tersebut dikirim ke Malaysia oleh pelaku usaha umum ataupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan produk ekspor cukup beragam.

Produk tersebut, antara lain, udang, kepiting, kerang, bawal, kakap, cumi-cumi, tenggiri, kerapu, rajungan, sotong, ikan asin, serta berbagai jenis ikan dan hasil perikanan lainnya.

Arman menyampaikan fasilitasi ekspor tersebut merupakan bentuk pelaksanaan fungsi Bea Cukai sebagai trade facilitator dan industrial assistance.

Menurut Arman, keberagaman komoditas tersebut menunjukkan potensi hasil perikanan dari wilayah perbatasan untuk menembus pasar internasional.

“Kami berupaya memberikan pelayanan dan fasilitasi yang optimal kepada pelaku usaha, termasuk UMKM, sehingga potensi produk perikanan dari wilayah perbatasan dapat memiliki akses pasar yang lebih luas," ujar Arman.

Arman menegaskan sinergi dengan BKHIT Satuan Pelayanan Jagoi Babang juga menjadi bagian penting dalam memastikan kegiatan ekspor berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan ketentuan.