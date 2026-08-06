Hingga Juli 2026, Danantara Sudah Suntik Mati 274 BUMN
jpnn.com - Kepala Danantara Rosan Roeslani mengatakan pemerintah sudah mengurangi atau menyuntik mati 274 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dia mengatakan itu setelah menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (6/8).
“Sekarang streamlining yang kami lakukan kurang lebih sudah 274 perusahaan (BUMN, red) per akhir bulan Juli kemarin,” ucap Rosan.
Menurut dia, Prabowo memang menginstruksikan untuk mengurangi layer anak perusahaan BUMN yang besar seperti Pertamina hingga PLN.
“Agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas juga mulai meningkat, efisiensi juga lebih terjaga dan juga ya, tentunya di BUMN-BUMN lainnya,” jelasnya.
Selain itu, Menteri Investasi itu juga melaporkan mengenai progres pembangunan Kampung Haji di Makkah.
Rosan mengaku sudah memproses untuk pemilihan arsiteknya hingga ilustrasi Kampung Haji.
“Kebetulan ada kerja sama dengan kementerian investasinya di sana kebetulan menteri investasinya juga baru teman saya,“ kata dia.(Dit/JPNN)
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Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan pemerintah sudah mengurangi atau suntik mati 274 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
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