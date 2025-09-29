Hingga Menjelang Malam Guru PPPK Tak Kunjung Pulang, Ditemukan Sudah jadi Mayat
jpnn.com - BATAM – Warga Desa Air Bini, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, digegerkan dengan kasus penemuan mayat seorang guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Guru PPPK tersebut bernama Hendra Basuki Rahmat (43) yang bertugas di SDN 004 Desa Genting.
Kepolisian Resor (Polres)) Kepulauan Anambas tengah menyelidiki penemuan mayat guru PPPK di kebun yang berada di Desa Air Bini.
“Jenazah almarhum ditemukan oleh warga di sebuah kebun pada Sabtu (27/9) malam,” kata Kapolres Kepulauan Anambas AKBP I Gusti Ngurah Agung Budianaloka dalam keterangannya dikonfirmasi di Batam, Senin (29/9).
Menurut perwira menengah Polri itu, mayat guru tersebut ditemukan oleh warga dalam kondisi terlentang mengenakan pakaian baju merah dan celana panjang kain warga hitam. Posisi mayat berjarak 100 meter dari jalan raya.
Berdasarkan keterangan dari keluarga, almarhum awalnya berpamitan mau berangkat ke kebunnya pada pukul 08.00 WIB dan berjanji untuk kembali siang harinya.
“Menurut keterangan keluarga, almarhum hingga sore menjelang malam tidak kunjung pulang, menimbulkan kekhawatiran istrinya yang kemudian meminta bantuan tetangga untuk melakukan pencarian,” ujarnya.
Atas permintaan tersebut, warga pun mencari keberadaan almarhum dengan melakukan penyisiran di lokasi yang mungkin dilalui.
Kasus penemuan mayat seorang guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menggegerkan warga Desa Air Bini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Di Depan Ribuan PPPK, Kepala BKN: Ini Merupakan Kado
- 3.000 PPPK Palu Terima SK, Kepala BKN: Jangan Melakukan Tindakan yang Merusak Citra ASN
- 5 Berita Terpopuler: Perjuangan Jadi PPPK Sangat Sulit, Tolong Segera Ditetapkan, Jangan Khawatir ya!
- Kepala BKN: Selamat kepada Anak-anakku Semua Para PPPK
- Perjuangan Meraih PPPK Sangat Sulit, Jangan Ditolak
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira untuk Honorer yang Tak Masuk PPPK, Sebagian Orang Bakal dapat Fasilitas ASN, DPR Sudah Merestui