jpnn.com, KARIMUN - Bea Cukai Tanjung Balai Karimun tercatat telah melaksanakan 80 penindakan barang kena cukai ilegal sejak awal tahun hingga pertengahan November 2026.

Dari jumlah tersebut, 76 penindakan dilaksanakan atas rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1.361.640 batang senilai Rp2.045.382.440 dan potensi kerugian penerimaan negara sebesar Rp1.029.783.984.

Sisanya, empat penindakan dilaksanakan atas minuman mengandung etil alkohol (MMEA/miras) tanpa dilekati pita cukai sebanyak 296,39 senilai Rp30.886.000 dan potensi kerugian penerimaan negara sebesar Rp9.950.320.

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun Tri Wahyudi mengatakan atas penindakan rokok ilegal telah ditindak lanjuti dengan satu tahap penyidikan dan empat mekanisme Ultimum Remidium (UR) dengan total penerimaan negara sebesar Rp134.269.000.

Seluruh barang bukti dari penindakan kini berstatus sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) dan akan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tri menegaskan pihaknya secara berkelanjutan melakukan berbagai langkah untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal serta mencegah potensi kerugian negara melalui penegakan hukum kepabeanan dan cukai.

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"Langkah tersebut kami wujudkan melalui patroli laut, operasi pasar, serta pengawasan di pelabuhan barang dan penumpang di berbagai wilayah pengawasan Bea Cukai Karimun seperti Karimun Besar, Pulau Tanjung Batu, Pulau Moro, Pelabuhan KPK dan Pelabuhan Selat Belia," ujar Tri.

Disebutkan Tri, pihaknya juga berkomitmen untuk menegakkan hukum dengan konsisten melakukan pengawasan di wilayah kerja Bea Cukai Karimun, sekaligus melakukan edukasi dengan pendekatan humanis kepada masyarakat khususnya pelaku usaha.