jpnn.com, JAKARTA - KAI Logistik, anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus memperkuat perannya dalam mendukung kelancaran rantai pasok nasional melalui pengelolaan berbagai komoditas.

Direktur Utama KAI Logistik Yuskal Setiawan menjelaskan hingga Oktober 2026, perusahaan berhasil mencatatkan volume angkutan barang secara kumulatif sebesar 17,4 juta ton.

Capaian tersebut didukung oleh pertumbuhan kinerja pada sejumlah segmen layanan yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelanggan terhadap layanan KAI Logistik.

Khusus pada Oktober 2026, volume angkutan barang KAI Logistik mencapai sekitar 2,5 juta ton, meningkat 19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2,1 juta ton.

Pertumbuhan ini menunjukkan perkembangan positif aktivitas angkutan barang perusahaan, seiring dengan optimalisasi operasional dan peningkatan kebutuhan distribusi berbagai komoditas.

Yuskal menyampaikan capaian tersebut mencerminkan tren kinerja perusahaan yang semakin positif.

Menurutnya, pertumbuhan yang terjadi menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus menjaga momentum bisnis sekaligus mengoptimalkan potensi layanan yang dimiliki.

“Kami melihat perkembangan kinerja yang positif di Oktober 2026 ini. Hal ini menjadi indikasi bahwa upaya optimalisasi operasional dan pengembangan layanan yang dilakukan perusahaan berjalan dengan baik. Dengan dua bulan tersisa hingga akhir tahun, kami optimistis dapat terus mengoptimalkan kinerja, baik dari sisi operasional maupun keuangan,” ujar Yuskal.