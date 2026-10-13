Hingga Triwulan III, Bea Cukai Morowali Tindak Lebih dari 2 Juta Batang Rokok Ilegal

jpnn.com, MOROWALI - Bea Cukai Morowali telah menindak lebih dari 2 juta batang rokok ilegal dan sekitar 1.900 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal hingga Triwulan III 2026.

Penindakan tersebut dilakukan melalui operasi pasar pada jalur distribusi hingga tingkat hilir, khususnya terhadap pedagang eceran.

Dari keseluruhan penindakan, nilai barang kena cukai (BKC) ilegal yang berhasil diamankan mencapai sekitar Rp194 miliar.

Selain mengamankan barang ilegal, penindakan tersebut juga berhasil menggagalkan potensi kerugian negara sekitar Rp3,68 miliar dengan perkiran nilai barang Rp5,65 miliar.

Sementara itu, Bea Cukai Morowali mencatat penerimaan negara melalui mekanisme ultimum remidium sebesar Rp2,9 miliar.

Kepala Kantor Bea Cukai Morowali Muhariadi Angkat mengatakan sebagian besar penindakan dilakukan di sekitar kawasan industri, terutama kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang berada di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali.

Menurut Muhariadi, tidak hanya melakukan penindakan administratif, Bea Cukai Morowali juga menangani perkara hingga tahap penyidikan.

"Sepanjang 2026, satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara perdagangan barang kena cukai ilegal. Berkas perkara tersebut selanjutnya telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Morowali untuk proses hukum lebih lanjut," kata Muhariadi.