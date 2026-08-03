Hino Fokus Cetak SDM Unggul untuk Tingkatkan Daya Saing di Industri Transportasi

jpnn.com, TANGERANG - PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) berkomitmen mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui dukungan pendidikan.

Langkah itu dilakukan untuk kemajuan industri transportasi yang tidak hanya ditentukan oleh perkembangan teknologi kendaraan, tetapi juga oleh kesiapan generasi muda dalam mengoperasikan.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Sales & After Sales Director HMSI, Susilo Darmawan dalam acara diskusi bertajuk "Membangun Generasi Vokasi Unggul untuk Industri Transportasi Indonesia Masa Depan" pada ajang GIIAS 2026, Senin (3/8).

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Susilo mengungkapkan dalam mencetak generasi muda dibutuhkan sinergisitas lintas sektor agar lulusan tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu mengikuti perkembangan teknologi yang terus berubah.

"Dunia pendidikan merupakan bagian dari kontribusi kami untuk Indonesia. Melalui kolaborasi dengan pemerintah, kami ingin membantu mencetak lulusan yang siap bekerja dan menjawab kebutuhan industri," ujar Susilo Darmawan saat ditemui di Tangerang, Senin.

Dia menjelaskan bagi Hino pengembangan pendidikan vokasi bukan sebagian program tanggung jawab perusahaan, tetapi merupakan investasi panjang bagi kemajuan industri transportasi di Indoneisa.

Menurut dia, selama 30 tahun, Hino telah membangun kemitraan dengan 8 sekolah menengah kejuruan (SMK) di berbagai daerah di Indonesia.

Dia mengungkapkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri akan semakin siap mendukung layanan purnajual, perawatan kendaraan, serta operasional armada pelanggan di berbagai wilayah Indonesia.