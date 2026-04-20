Hino Genjot Produksi Dalam Negeri, TKDN 300 Series Tembus Lebih dari 71%

jpnn.com, JAKARTA - Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) terus mendukung peningkatan kandungan lokal produknya di tanah air.

Langkah itu dilakukan sebagai bukti nyaman nyata Hino dalam penguatan industri komponen nasional serta dukungan terhadap ekosistem manufaktur dalam negeri.

Saat ini, nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Hino telah mencapai 44,35% hingga 57,26% untuk berbagai tipe kendaraan.

Namun, untuk empat tipe kendaraan, yaitu Hino300 Series 115 SD, 136 HD, 136 HDX, 136 MDL, 115SDB, dan 115 SDBL telah mencapai 71,85%.

Hal tersebut diungkapkan langsung Shingo Sakai - Presiden Direktur PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) melakukan kunjungan ke Hino Motors Ltd Japan bersama entitasnya di Indonesia.

“Langkah strategis ini semakin memperkuat posisi Hino sebagai salah satu pemain utama kendaraan niaga di Indonesia. Selain berfokus pada peningkatan produksi lokal, kami juga memastikan dukungan layanan purnajual yang menyeluruh guna menjaga performa kendaraan pelanggan," ungkap Shingo dalam siaran persnya, Senin (20/4).

Selain membahas TKDN, Hino menyampaikan kontribusinya terhadap industri otomotif nasional melalui peningkatan investasi dan penguatan kapasitas produksi dalam negeri.

Hingga saat ini, investasi Hino di Indonesia mencapai USD 112,5 juta, yang didukung kapasitas produksi hingga 75.000 unit per tahun.