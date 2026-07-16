Hino Perkuat Layanan Pelanggan di Ujung Timur Jawa
jpnn.com, BANYUWANGI - PT. Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) bersama PT. Indomobil Prima Niaga (IPN) terus memperluas jaringan layanannya, dengan meresmikan diler baru di Banyuwangi, Jawa Timur.
Langkah itu menjadi upaya Hino untuk mendekatkan layanan penjualan dan purnajual kepada pelanggan.
Terutama di kawasan yang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi di ujung timur Pulau Jawa.
Diler yang berlokasi di Jalan Raya Jember KM 7, Banyuwangi, tersebut mengusung konsep layanan 3S (Sales, Service, dan Spare Parts).
Berdiri di atas lahan sekitar 3.300 meter persegi dengan bangunan seluas 1.152 meter persegi, fasilitas ini juga didukung empat service bay untuk melayani perawatan maupun perbaikan kendaraan niaga.
Marketing Director HMSI, Tomoki Hattori, mengatakan kehadiran diler baru bukan sekadar menambah jaringan penjualan, tetapi juga memperkuat layanan purnajual agar kendaraan pelanggan tetap beroperasi secara optimal.
"Menjual kendaraan hanyalah awal dari hubungan jangka panjang dengan pelanggan."
"Melalui dealer Banyuwangi, kami ingin menghadirkan Total Support yang lebih dekat agar bisnis pelanggan tetap produktif," ujar Tomoki dalam keterangannya, Kamis (16/7).
PT. Hino Motors Sales Indonesia bersama PT. Indomobil Prima Niaga (IPN) meresmikan diler baru di Banyuwangi
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