Hino Resmi Meluncurkan Bus RM 280 ABS di GIIAS 2026, Ini Spesifikasinya

jpnn.com, TANGERANG - PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) kembali melakukan inovasi baru dengan meluncurkan Bus RM 280 ABS Retarder di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD, Tangerang pada Rabu (29/7).

Bus terbarunya itu menawarkan peningkatan keselamatan dan kenyamanan bagi transportasi penumpang.

President Director HMSI, Shingo Sakai mengungkapkan Bus RM 280 ABS Retarder menjadi simbol komitmen Hino dalam meningkatkan standar keselamatan transportasi penumpang di Indonesia.

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Dia mengungkapkan bus barunya itu kini mendapatkan pembaruan terutama pada sistem penggereman.

"Bus terbaru ini kini dilengkapi Retarder Electromagnetic sebagai sistem pengereman tambahan yang membantu memperlambat kendaraan tanpa membebani rem utama," ungkap Shingo.

Teknologi tersebut meningkatkan keselamatan terutama saat melintasi jalan menurun, mengurangi keausan komponen rem, serta memberikan rasa aman bagi pengemudi dan penumpang.

Tidak hanya itu, RM 280 ABS Retarder juga mengusung sasis Space Frame yang memungkinkan ruang bagasi bawah dibuat lebih luas dengan desain tembus dari sisi kiri ke kanan.

Kapasitas bagasi lebih besar memberi nilai tambah bagi operator bus karena dapat mengangkut lebih banyak barang bawaan maupun kargo, sehingga meningkatkan potensi pendapatan.