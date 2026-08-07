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Hino Tingkatkan Standar Karoseri Lewat Digitalisasi, Pelanggan Jadi Prioritas

Hino Tingkatkan Standar Karoseri Lewat Digitalisasi, Pelanggan Jadi Prioritas
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Hino memperkenalkan penerapan Digital Pre Delivery Inspection (Digital PDI), yaitu sistem inspeksi kendaraan berbasis digital. ilustrasi. Foto: Dedi Sofian/jpnn.com

jpnn.com, KOTA TANGERANG - PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) memperkenalkan penerapan Digital Pre Delivery Inspection (Digital PDI), yaitu sistem inspeksi kendaraan berbasis digital yang menggantikan proses pencatatan manual.

Layanan itu untuk mendukung eksosistem transportasi yang lebih aman di Indonesia.

Bodymaker Department Head HMSI, Heri Komala mengungkapkan sistem itu secara pemeriksaan tetap sama, tetapi seluruh proses dilakukan menggunakan perangkat digital, sehingga hasil inspeksi menjadi lebih praktis, akurat, dan mudah ditelusuri.

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Melalui sistem ini, seluruh hasil inspeksi terdokumentasi secara digital, tersimpan berbasis cloud, serta menggunakan checklist yang selalu diperbarui mengikuti perkembangan teknologi kendaraan Hino.

"Pelanggan mempercayakan bisnisnya kepada Hino. Karena itu, kami harus memastikan setiap kendaraan yang diterima benar-benar memenuhi standar kualitas dan keselamatan," Heri Komala dalam panel diskusi bertajuk "Accelerating Quality & Safety: Digitalisasi PDI dan Standarisasi Karoseri Hino untuk Transportasi Indonesia" pada ajang GIIAS 2026.

"Melalui digitalisasi proses inspeksi kami ingin memberikan keyakinan kepada pelanggan bahwa setiap kendaraan Hino telah melalui proses yang terukur, terdokumentasi, dan sesuai standar," ujar Heri Komala.

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Selain itu, Hino terus memperkuat Bodymaker Standardization Program yang mengacu pada Body Mounting Manual (BMM) Hino, yaitu pedoman teknis pembangunan bodi kendaraan.

Itu dilakukan agar sesuai dengan spesifikasi chassis Hino.

Hino memperkenalkan penerapan Digital Pre Delivery Inspection (Digital PDI), yaitu sistem inspeksi kendaraan berbasis digital

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