HIPMI Culinary Indonesia Raih Global Partnership Award 2025 di SIAL Shenzhen

jpnn.com, JAKARTA - HIPMI Culinary Indonesia (HCI) meraih Global Partnership Award 2025 di Salon International de l'Alimentation (SIAL) sebuah jaringan pameran makanan internasional) Shenzhen China pada 2 September 2025 lalu, sebuah ajang bergengsi di mana penghargaan tersebut diberikan.

Penghargaan ini diberikan atas komitmen HCI di bawah kepemimpinan Cikhita Sebayang dalam mendorong pengembangan dan kerja sama internasional di industri kuliner.

Ketua HCI, Cikhita Sebayang menegaskan penghargaan ini bukan hanya pengakuan atas kerja keras, tetapi sekaligus panggilan bagi semua pemangku kepentingan, untuk makin mengangkat Intellectual Property (IP) lokal, terutama produk halal, agar mampu tampil dan bersaing di panggung global.

“Bagi para pelaku usaha Food dan Beverage (F&B), penghargaan yang diterima HCI menjadi sinyal, bahwa organisasi ini merupakan mitra strategis yang dapat membantu mereka menembus pasar internasional,” ujar Cikhita Sebayang dalam keterangannya.

HCI, kata Cikhita, mengajak para pelaku usaha, kreator, dan pengusaha kuliner halal untuk mengembangkan ide kreatif lokal, memastikan standar halal terpenuhi mulai dari sertifikasi, bahan baku, hingga proses produksi, terpenuhi dan memanfaatkan dukungan skala usaha.

“HCI berkomitmen membantu UKM untuk scale-up dari produksi, branding, pemasaran digital, hingga membangun kemitraan internasional. Hal ini menjawab tantangan UKM yang seringkali terbatas dalam dukungan finansial dan logistik,” tutur dia.

Lebih lanjut, Cikhita mengatakan, pencapaian HCI sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama di pasar halal global.

Cikhita menegaskan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan institusi pendukung sangat krusial.