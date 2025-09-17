menu
HIPMI Culinary Indonesia Raih Global Partnership Award 2025 di SIAL Shenzhen
Ketua HCI, Cikhita Sebayang di SIAL in China Awards Ceremony. Foto: dok HIPMI

jpnn.com, JAKARTA - HIPMI Culinary Indonesia (HCI) meraih Global Partnership Award 2025 di Salon International de l'Alimentation (SIAL) sebuah jaringan pameran makanan internasional) Shenzhen China pada 2 September 2025 lalu, sebuah ajang bergengsi di mana penghargaan tersebut diberikan.

Penghargaan ini diberikan atas komitmen HCI di bawah kepemimpinan Cikhita Sebayang dalam mendorong pengembangan dan kerja sama internasional di industri kuliner.

Ketua HCI, Cikhita Sebayang menegaskan penghargaan ini bukan hanya pengakuan atas kerja keras, tetapi sekaligus panggilan bagi semua pemangku kepentingan, untuk makin mengangkat Intellectual Property (IP) lokal, terutama produk halal, agar mampu tampil dan bersaing di panggung global.

“Bagi para pelaku usaha Food dan Beverage (F&B), penghargaan yang diterima HCI menjadi sinyal, bahwa organisasi ini merupakan mitra strategis yang dapat membantu mereka menembus pasar internasional,” ujar Cikhita Sebayang dalam keterangannya.

HCI, kata Cikhita, mengajak para pelaku usaha, kreator, dan pengusaha kuliner halal untuk mengembangkan ide kreatif lokal, memastikan standar halal terpenuhi mulai dari sertifikasi, bahan baku, hingga proses produksi, terpenuhi dan memanfaatkan dukungan skala usaha.

“HCI berkomitmen membantu UKM untuk scale-up dari produksi, branding, pemasaran digital, hingga membangun kemitraan internasional. Hal ini menjawab tantangan UKM yang seringkali terbatas dalam dukungan finansial dan logistik,” tutur dia.

Lebih lanjut, Cikhita mengatakan, pencapaian HCI sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama di pasar halal global.

Cikhita menegaskan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan institusi pendukung sangat krusial.

Cikhita Sebayang mengatakan, penghargaan di SIAL Shenzhen 2025 menjadi momentum penting bagi HCI untuk meningkatkan daya saing di industri kuliner Indonesia.

