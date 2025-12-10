HIPMI Jaksel Siapkan Peta Jalan Pengusaha Muda Tembus Pasar Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Jakarta Selatan merumuskan peta jalan pencetak pengusaha nasionalis yang berdaya saing global.

Perumusan tersebut semakin dipatenkan dalam Rapat Kerja Cabang (Rakercab) 2025, yang digelar di Jakarta, baru-baru ini

Melalui Rakercab 2025 ini, HIPMI Jakarta Selatan memantapkan posisinya sebagai inkubator pengusaha muda.

Organisasi itu bertekad mencetak kader yang progresif, berkarakter, dan siap membawa produk lokal menembus pasar internasional.

Dalam sesi Merging Dualism: Menyatukan Bisnis dan Nasionalisme, ditekankan fakta tentang ambisi bisnis dan pembangunan bangsa bukan dua hal bertentangan.

Kedua elemen tersebut dipandang sebagai dua kekuatan yang jika disatukan dapat melesatkan kemajuan Indonesia.

Integrasi nilai kebangsaan dalam strategi bisnis modern dinilai sebagai kunci menciptakan industri yang kompetitif.

Pengusaha sekaligus mantan Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Sandiaga Uno menyatakan pentingnya karakter pengusaha.