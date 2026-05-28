HIPMI Jaya Salurkan 24 Hewan Kurban untuk Warga Jakarta

HIPMI Jaya salurkan 14 sapi dan 10 kambing kurban untuk masyarakat Jakarta jelang Iduladha. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - BPD HIPMI Jaya mendistribusikan sebanyak 14 ekor sapi dan 10 ekor kambing ke sejumlah wilayah di Ibu Kota. 

Penyaluran hewan kurban itu dilaksanakan melalui program HIPMI Jaya Berqurban 2026 dalam menyambut Hari Raya Iduladha.

Program sosial tahunan tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian organisasi terhadap masyarakat di Jakarta.

Penyaluran hewan kurban itu dilakukan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sejumlah titik penerima lainnya.

Sebanyak 6 ekor sapi dan 10 ekor kambing diserahkan melalui Pemprov DKI Jakarta. Adapun 8 ekor sapi lainnya disalurkan ke berbagai wilayah di Jakarta.

Ketua Umum BPD HIPMI Jaya M. Ryandi Haroen mengatakan kegiatan kurban menjadi momentum bagi pengusaha muda untuk meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Menurut dia, keberhasilan usaha perlu diiringi dengan kontribusi nyata kepada lingkungan sekitar.

“Sebagai pengusaha muda, kami tidak hanya bicara tentang pertumbuhan bisnis, tetapi juga bagaimana keberhasilan dan keberkahan usaha yang kita miliki dapat memberikan manfaat bagi sesama,” kata Ryandi, dalam keterangannya, Kamis (28/5).

