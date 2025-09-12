Hironimus Hilapok Sebut Gema Sasmita Figur Tepat Jadi Menpora Pengganti Dito

jpnn.com, JAKARTA - Aktivis dan Tokoh Muda dari Indonesia Timur Hironimus Hilapok menilai Penasihat Persatuan Street Soccer Indonesia (PERSSOCI) Gema Sasmita merupakan figur yang tepat menjadi Menpora untuk menggantikan Dito Ariotedjo.

Menurut Hiron sapaan akrabnya, Gema Sasmita adalah anak muda yang mampu menjawab tantangan bangsa hari ini.

“Bangsa hari ini membutuhkan orang-orang yang visioner, konsisten dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi anak muda dan dunia olahraga,” ujar Hiron di Jakarta, Kamis (11/9/2025) malam.

“Menurut saya, anak muda seperti Gema Sasmita adalah figur yang cocok mendorong kemajuan pemuda dan olahraga sehingga layak menjadi Menpora,” ujar Hiron menegaskan.

Lebih lanjut, Hiron yang juga mantan Komisaris Independen PT Adhi Karya ini melihat Gema Sasmita sebagai anak muda yang mampu menjawab tantangan kondisi bangsa hari ini khususnya di bidang kepemudaan dan olahraga.

“Untuk mencapai target Indoensia Emas pada 2045, maka Indonesia membutuhkan orang-orang yang punya komitmen tinggi. Dan, saya melihat Pak Gema Sasmita merupakan salah satu anak muda yang cukup memberikan jawaban atas kegalauan anak muda,” ujar Hiron yang juga Alumnus Program Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Hiron yang juga mantan Pengurus Pusat PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) ini menambahkan dunia olahraga harus menjadi perekat dan pemersatu kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Lebih lanjut, Hiron mengatakan olahraga saat ini terus mengalami perkembangan. “Saat ini cabang olahraga baru, tidak seperti zaman terdahulu,” ujar Hiron.