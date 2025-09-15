Hironimus Hilapok Tekankan Program Pendidikan Harus Berbasis Kebutuhan Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Alumnus Program Magister Manajemen Institute Teknologi Harapan Bangsa Hironimus Hilapok menekankan perguruan tinggi di Indonesia harus mengutamakan program-program pendidikan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat dan harus lebih menciptakan manusia yang produktif dan orientasinya untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

“Jangan sampai perguruan tinggi ikut menambah jumlah pengangguran karena outputnya tidak punya skill yang bisa diandalkan dalam masyarakat,” ujar Hiron sapaan akrab Hironimus Hilapok seusai mengikuti wisuda pada Program Magister Institute Teknologi Harapan Bangsa, Sabtu (13/9/2025).

Hiron melihat banyak perguruan tinggi yang seakan-akan hanya mengejar kuantitas saja, bukan kualitas.

Lebih lanjut, Hiron yang juga alumnus Program Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia ini mengharapkan para orang tua dan anak-anak yang sedang sekolah pada tingkat menengah atas dalam memilih perguruan tinggi harus melihat kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan sesuai juga dengan lapangan kerja yang akan tersedia.

“Jangan sampai berorientasi hanya untuk menjadi ASN atau orientasi menjadi pekerja,” ujar Hiron.

Untuk diketahui, ITHB (Institut Teknologi Harapan Bangsa) adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang terletak di Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

ITHB menawarkan berbagai program studi di bidang teknologi dan ilmu terapan seperti Teknik Informatika, Sistem Informasi, Teknik Elektro, desain, manajemen Dan lainnya.

ITHB memiliki fokus pada pengembangan teknologi dan ilmu terapan untuk mendukung kebutuhan industri dan masyarakat dengan kurikulum yang dirancang untuk mempersiapkan lulusan yang kompeten dan siap kerja dan jaringan kerjasama dengan industri dan institusi lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian.